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В Ленинградской области женщину осудят за истязание четверых детей
Она находится под стражей.

В Ленинградской области женщину осудят за истязание четверых детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

По информации следствия, 39-летняя жительница Волосовского района в течение двух лет систематически била детей трех, шести, девяти и 14 лет по голове, конечностям и телу. 15 марта троих детей госпитализировали в больницу с признаками отравления снотворным. По данным следователей, они приняли его по указанию матери, чтобы не мешать отдыхать.

На женщину завели уголовное дело по подпунктам «а»,"г" части 2 статьи 117 УК РФ («истязание в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетних»). Ее заключили под стражу.

Отмечается, что после обследования в медицинском учреждении детей поместят в ресурсный центр.

Также следователи дадут юридическую оценку действиям и бездействию должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.