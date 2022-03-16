В Ленинградской области женщину осудят за истязание четверых детей

Она находится под стражей.

В Ленинградской области женщину осудят за истязание четверых детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России .

По информации следствия, 39-летняя жительница Волосовского района в течение двух лет систематически била детей трех, шести, девяти и 14 лет по голове, конечностям и телу. 15 марта троих детей госпитализировали в больницу с признаками отравления снотворным. По данным следователей, они приняли его по указанию матери, чтобы не мешать отдыхать.

На женщину завели уголовное дело по подпунктам «а»,"г" части 2 статьи 117 УК РФ («истязание в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетних»). Ее заключили под стражу.

Отмечается, что после обследования в медицинском учреждении детей поместят в ресурсный центр.

Также следователи дадут юридическую оценку действиям и бездействию должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.