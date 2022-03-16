Умер российский актер Евгений Сытый

Ему было 52 года.

Умер российский актер Евгений Сытый. Об этом сообщил сайт МХТ имени Чехова , где служил артист.

«Он никогда не учился на артиста, просто был им — талантливым, обаятельным, абсолютно бесстрашным», — указано в некрологе.

Ему было 52 года.

В театре уточняют, что в последние годы Сытый болел, однако продолжал работу. «4 ноября 2021 он вышел на сцену в последний раз, играл спектакль „№ 13D“. В тот вечер из театра его увезла „скорая“, как оказалось — навсегда, хотя нам всем хотелось верить в чудо», — отметили представители МХТ имени Чехова.

Евгений Сытый получил известность благодаря ролям в фильмах «Аритмия», «Долгая счастливая жизнь», серии «Гоголь» и других. Прощание с актером состоится 18 марта.