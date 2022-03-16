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Умер российский актер Евгений Сытый
Ему было 52 года.

Умер российский актер Евгений Сытый. Об этом сообщил сайт МХТ имени Чехова, где служил артист.

«Он никогда не учился на артиста, просто был им — талантливым, обаятельным, абсолютно бесстрашным», — указано в некрологе.

Ему было 52 года.

В театре уточняют, что в последние годы Сытый болел, однако продолжал работу. «4 ноября 2021 он вышел на сцену в последний раз, играл спектакль „№ 13D“. В тот вечер из театра его увезла „скорая“, как оказалось — навсегда, хотя нам всем хотелось верить в чудо», — отметили представители МХТ имени Чехова.

Евгений Сытый получил известность благодаря ролям в фильмах «Аритмия», «Долгая счастливая жизнь», серии «Гоголь» и других. Прощание с актером состоится 18 марта.