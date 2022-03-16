На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Николай Сымов
Старший лейтенант Николай Сымов родился в Чувашии. Окончил Рязанское училище ВДВ, участвовал в боевых действиях в Сирии. Ему было 32 года.
На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища — уроженец Чувашии Николай Сымов. Об этом на своей странице «
Старший лейтенант Николай Сымов родился в Батыревском районе. Окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, участвовал в боевых действиях в Сирии. Ему было 32 года, они жил и проходил службу в Костроме.
Сымов погиб во время спецоперации на Украине.
Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования родным и близким Николая Сымова.
Фото k1news