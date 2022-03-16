На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Николай Сымов

Старший лейтенант Николай Сымов родился в Чувашии. Окончил Рязанское училище ВДВ, участвовал в боевых действиях в Сирии. Ему было 32 года.

На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища — уроженец Чувашии Николай Сымов. Об этом на своей странице « ВКонтакте » сообщил глава Чувашской республики Олег Николаев.

Старший лейтенант Николай Сымов родился в Батыревском районе. Окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, участвовал в боевых действиях в Сирии. Ему было 32 года, они жил и проходил службу в Костроме.

Сымов погиб во время спецоперации на Украине.

Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования родным и близким Николая Сымова.

Фото k1news