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В Совфеде предложили ужесточить наказание за продажу нелегального алкоголя
Авторы законопроекта предложили привлекать к уголовной ответственности с лишением свободы за изготовление и продажу алкоголя без лицензии на сумму от 10 тысяч рублей, а в розничной продаже на сумму от одной тысячи рублей.

В Совфеде предложили ужесточить наказание за продажу нелегального алкоголя. Об этом пишет ТАСС.

В настоящее время уголовная ответственность предусмотрена за изъятие крупного размера контрафакта на сумму более 100 тысяч рублей. За преступление грозит штраф до трех млн или лишение свободы сроком до трех лет.

Авторы законопроекта — сенаторы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин и Вадим Деньгин. Они предложили привлекать к уголовной ответственности с лишением свободы за изготовление и продажу алкоголя без лицензии на сумму от 10 тысяч рублей, а в розничной продаже на сумму от одной тысячи рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что признание крупным размером 10 тысяч рублей «является необходимым для учета тенденции на нелегальном рынке по сокращению объемов поставок и хранимых запасов». Таким образом авторы предлагают бороться с деятельностью малых (гаражных) складов нелегального алкоголя.