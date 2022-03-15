В Рязани задержали распространителя «синтетики»

Сотрудникам полиции стало известно о том, что недавно приехавший в Рязань уроженец одной из стран ближнего зарубежья является курьером даркнет-магазина по продаже наркотиков и осуществляет закладки с «синтетикой» на территории областного центра.

В Рязани задержали 23-летнего закладчика, который распространял синтетические наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Выяснилось, что уроженец одной из стран ближнего зарубежья работает курьером даркнет-магазина по продаже наркотиков и осуществляет закладки с «синтетикой» на территории Рязани.

Оперативники при поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» задержали злоумышленника на Солотчинском шоссе при выходе из арендованной квартиры. В его жилище нашли около 65 граммов наркотиков, электронные весы и упаковки.

Оперативникам стало известно, что часть наркотиков мужчина хранил в тайнике в Рыбновском районе. В окрестностях одного из садовых товариществ полицейские обнаружили большой сверток с мефедроном.

Из оборота изъяли около 150 граммов наркотических средств.

Выяснилось, что молодой человек жил в Московской области, где получил судимость за кражу. Он стал работать закладчиком в интернет-магазине, на несколько месяцев его направили в Рязань, где он поселился в съемной квартире.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Злоумышленника арестовали.