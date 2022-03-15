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В частном детсаду Дагестана трехлетняя девочка попала в реанимацию после падения лестницы
Ребенок остался без присмотра воспитателя и упал со второго этажа. Возбуждено уголовное дело.

В частном детсаду Дагестана трехлетняя девочка попала в реанимацию после падения лестницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В понедельник, 14 марта, в одном из частных детских садов Махачкалы ребенок остался без присмотра воспитателя и упал с лестницы второго этажа. В тяжелом состоянии девочку доставили в реанимацию.

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам б и в части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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