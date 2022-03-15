Умер почетный председатель федерации самбо Рязанской области Виктор Модестов

Ученику Анатолия Харлампиева было 82 года.

Умер почетный председатель федерации самбо Рязанской области Виктор Модестов. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Виктор Модестов был учеником одного из создателей самбо Анатолия Харлампиева.

Рязанский спортсмен удостоился звания «Заслуженный работник физической культуры Российской федерации». Он был судьей Международного категории.

За свою карьеру Виктор Модестов подготовил более 30 мастеров спорта.

Основоположника рязанского самбо не стало в понедельник, 14 марта. Ему было 82 года.