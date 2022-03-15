На Украине погиб выпускник Рязанского училища ВДВ Александр Осипов
Молодой человек — выпускник татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Сафиуллина и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.
Стало известно еще об одном выпускнике Рязанского училища ВДВ, погибшем на Украине. Информация о гибели Александра Осипова появилась на сайте
Молодой человек — выпускник татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Сафиуллина и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.
Он погиб во время спецоперации на Украине.
Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин выразил соболезнования родным и близким Александра Осипова.
Фото с сайта