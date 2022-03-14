В Ряжске 23-летняя девушка упала из окна пятого этажа

Ее госпитализировали с многочисленными травмами.

В Ряжске 23-летняя девушка упала из окна пятого этажа. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел утром в воскресенье, 13 марта, в доме на улице Высотной. По предварительным данным, рязанка гостила у знакомого.

Девушку госпитализировали в Ряжский ММЦ. Она получила многочисленные травмы.

Проверку проводит Скопинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Рязанской области. Выясняются обстоятельства случившегося.