McDonald’s продолжил работу в Рязани

О дальнейшем режиме работы ресторанов пока неизвестно.

В понедельник, 14 марта, McDonald’s продолжил работу в Рязани.

Рестораны быстрого питания работают в нескольких районах города. На площади Ленина в McDonald’s можно зайти внутрь, также выполняется доставка.

Также McDonald’s работает в ТЦ «Европа» в Песочне. По словам менеджера, ресторан работает в штатном режиме, но работает не все меню.

О дальнейшем режиме работы ресторанов пока неизвестно.

Ранее стало известно, что McDonald’s в России перестанет работать с 14 марта.