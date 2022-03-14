Рязанец заявил, что устроил одиночный пикет около военкомата

В правоохранительных органах информацию опровергли.

В соцсетях появилась информация, что в Рязани около здания военкомата прошел одиночный пикет. Соответствующее фото опубликовали в понедельник, 14 марта. Автор поста заявил, что рязанца, устроившего пикет, задержали.

В правоохранительных органах информацию опровергли.

«Вчера в Рязанской области не зафиксировано ни участников каких-либо несанкционированных акций, и, соответственно, не было никаких задержаний», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что какая-либо информация о якобы вчера задержанных, размещенная в сети, полностью не соответствует действительности. Снимок в соцсетях источник назвал фейком.