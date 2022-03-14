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На Украине погиб еще один выпускник рязанского десантного училища
По данным СМИ, это случилось в начале марта у аэропорта Гостомель под Киевом.

Во время спецоперации на Украине погиб еще один выпускник рязанского десантного училища — Никита Самойлов. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщило «КП Брянск».

Никита Самойлов родом из Брянска. Ему было 27 лет. Он окончил Московское Суворовское военное училище и Рязанское высшее военное десантное командное училище имени генерала Маргелова.

После окончания занял должность заместителя командира разведывательной роты. Во время спецоперации на Украине выводил свою роту из окружения. Он героически погиб, вызвав огонь на себя. Благодаря его подвигу сослуживцы смогли выйти из окружения.

По данным СМИ, это случилось в начале марта у аэропорта Гостомель под Киевом.

У Никиты остались жена и сын 3,5 лет. Солдата похоронят в Брянске.