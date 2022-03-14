На Украине погиб десантник, служивший в Рязани

Георгий Дудоров погиб во время спасательной операции. 6 марта 2022 года колонна его роты попала под артиллерийский удар со стороны украинских националистических отрядов. Он получил смертельные ранения.

На Украине погиб заместитель командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 полка 106 Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Георгий Дудоров погиб во время спасательной операции. 6 марта 2022 года колонна его роты попала под артиллерийский удар со стороны украинских националистических отрядов. Он получил смертельные ранения.

Георгий Александрович — выпускник кадетского корпуса Следственного комитета.

«Память о героическом подвиге Георгия Александровича Дудорова навсегда останется в сердцах его близких, коллег и друзе», — говорится в сообщении.

Отметим, 137 полк 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии Западного военного округа дислоцируется в Рязани.