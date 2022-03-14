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Мэрия Рязани добилась выселения вдовы с двумя детьми из дома
Заседание прошло в пятницу, 11 марта, в Советском районном суде. На нем судья вынес окончательное решение о расселении семьи из аварийного дома в квартиру в Недостоеве.

Мэрия добилась выселения рязанки с двумя детьми из дома. Об этом Анна Елисеева сообщила РЗН.инфо.

Заседание прошло в пятницу, 11 марта, в Советском районном суде. На нем судья вынес окончательное решение о расселении семьи из аварийного дома в квартиру в Недостоеве.

«Они предоставили жилье равнозначное, и следуют закону. Вопросы совести, справедливости, участия не обсуждались. И все мои слезы и мольбы услышаны не были. Мы просили отложить заседание, так как в новой квартире балкон аварийный. Говорили, что нужно время для перевода в детский сад и кружков, найти работу. Но судья, прокурор и администрация в один голос заявили, что это к делу не относится и все эти вопросы я должна решить сама. Просили даже письменно, ходатайство писали — тоже безрезультатно», — рассказала Анна.

По словам девушки, сроки выселения из дома еще не определены. Решение суда вступает в силу через месяц. Анна добавила, что скорее всего за это время и нужно будет освободить жилье. Она отметила, что в администрации пообещали решить проблему с аварийным балконом в кратчайшие сроки.

По поводу обжалования решения рязанка в раздумьях. За судебный процесс ей пришлось отдать около семи тысяч рублей. Подобные траты семье сложно себе позволить.

«Думаю, что никто нам не поможет, никому не важны мои дети и проблемы. Они целый день плакали, что не хотят уезжать. Но кому это все нужно, да и деньги за обжалование нужны немалые. За этот суд нам присудили 6 700, а что будет в областном…», — заключила рязанка.

Напомним, что в 2014 году дом, где проживает вдова с двумя детьми признали аварийным и подлежащим сносу. Квартира, которую предлагают взамен чиновники — находится на окраине. Чтобы жить там, рязанке придется бросить работу, а детям — садик и кружки.

Помочь девушке пообещала мэр города Елена Сорокина. Но несмотря на ее слова, администрация города подала в суд иск об окончательном выселении и найти компромисс у сторон не вышло.