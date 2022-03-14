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Danone не планирует уходить с российского рынка
Отмечается, что на данный момент инфраструктура, ключевые системы и логистика компании работают в штатном режиме.

Французская компания Danone не планирует уходить с российского рынка. Об этом в понедельник сообщили РИА Новости.

«Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Главными приоритетами Danone в России на данный момент являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. Задача бизнеса в текущих условиях — обеспечивать потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания», — рассказали журналистам в пресс-службе «Danone Россия».

Отмечается, что на данный момент инфраструктура, ключевые системы и логистика компании в России работают в штатном режиме.

Danone, помимо одноименной, производит и выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Даниссимо», «Актуаль» и другими.