ASUS сообщила, что поставки в Россию почти остановились

Ранее центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на министра экономики Ван Мэйхуа заявило, что ASUS может эвакуировать работников и бизнес из России.

Компания ASUS, которая занималась производством компьютерной техники, почти остановила поставки в Россию из-за возникших проблем с логистикой и платежными системами. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании. Ранее центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на министра экономики Ван Мэйхуа заявило, что ASUS может эвакуировать работников и бизнес из России.

В сообщении отмечалось, что ситуация повлекла проблемы по всей цепочке поставок, в логистике и банковских услугах и привела к тому, что поставки почти остановились.