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В Москве задержали 300 участников несанкционированной акции
В Москве сотрудники полиции задержали 300 человек за участие в несанкционированной акции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В Москве сотрудники полиции задержали 300 человек за участие в несанкционированной акции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«Сотрудники Г. У. МВД России по городу Москве во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств предприняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка и недопущения проведения несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы. За различные нарушения общественного порядка задержаны около 300 человек, которые доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства», — сообщили в пресс-службе.

Решается вопрос о привлечении участников акции к ответственности.

Ранее правоохранительные органы предупреждали, что все попытки проведения несогласованных акций будут пресекать, а их организаторов и участников привлекать к ответственности. Допустивших провокации или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов будут задерживать, они понесут наказание, предусмотренное законом.