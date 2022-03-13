Синоптик заявил о задержке метеорологической весны в Центральной России

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна в Москве на предстоящей неделе не наступит. Ожидается облачная погода с ночными морозами и дневной температурой от -4 до +1 градуса, сообщает РИА Новости.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна в Москве на предстоящей неделе не наступит. Ожидается облачная погода с ночными морозами и дневной температурой от -4 до +1 градуса, сообщает РИА Новости.

Из-за полярного воздуха температура месяца уже оказалась на 0,4 градуса ниже многолетней нормы, отметил Тишковец. В предстоящую неделю перехода среднесуточной температуры в сторону положительных значений пока не будет.

В понедельник потеплеет до 0… +5, но будет пасмурно и с небольшими осадками, добавил синоптик.

По его словам, со вторника под влиянием «грязного» скандинавского антициклона до конца недели обойдется без существенных осадков, но с достаточно высокой концентрацией облаков.

Ночами морозы усилятся, и к середине недели температура воздуха в Москве понизится до -5-10, днем температура будет колебаться от -4 до +1, что на 2-3 градуса холоднее нормы.