В Брянске прошли похороны погибшего на Украине выпускника Рязанского десантного училища

В Брянске простились с погибшим на Украине военнослужащим Владиславом Садыковым. В 2015 году он поступил в Рязанское десантное училище имени Маргелова. Службу проходил в Ставрополе.

В Брянске простились с погибшим на Украине военнослужащим Владиславом Садыковым. В 2015 году он поступил в Рязанское десантное училище имени Маргелова. Службу проходил в Ставрополе, сообщает «Наш Брянск».

Старший лейтенант Садыков погиб во время специальной операции на Украине. Похороны прошли 10 марта на Центральном кладбище Советского района Брянска.

Владислава Садыкова посмертно наградили Орденом Мужества.