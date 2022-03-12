В Брянске прошли похороны погибшего на Украине выпускника Рязанского десантного училища
В Брянске простились с погибшим на Украине военнослужащим Владиславом Садыковым. В 2015 году он поступил в Рязанское десантное училище имени Маргелова. Службу проходил в Ставрополе.
В Брянске простились с погибшим на Украине военнослужащим Владиславом Садыковым. В 2015 году он поступил в Рязанское десантное училище имени Маргелова. Службу проходил в Ставрополе, сообщает
Старший лейтенант Садыков погиб во время специальной операции на Украине. Похороны прошли 10 марта на Центральном кладбище Советского района Брянска.
Владислава Садыкова посмертно наградили Орденом Мужества.