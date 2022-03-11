В Песочне задержали двух рязанцев, объявленных в розыск

Мужчина задержали за распитие спиртного на улице Новоселов. Выяснилось, что один из них подозревается в незаконном хранении наркотиков, а второй — в краже.

В Песочне задержали двух рязанцев, объявленных в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Патрульные полицейские задержали на улице Новоселов двух мужчин, распивающих спиртное. При проверке документов выяснилось, что 36-летний житель Рязани и его 24-летний знакомый объявлены в розыск. Их доставили в отдел полиции.

36-летнего рязанца подозревают в незаконном хранении наркотиков, а его знакомого — в краже.