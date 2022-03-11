Стало известно, когда McDonald’s приостановит работу ресторанов в России

В России в системе McDonald’s в России работает более 62 тысяч человек, на предприятиях поставщиков — еще около 100 тысяч.

McDonald’s приостановит работу ресторанов с 14 марта. Об этом передает РИА Новости .

Офис компании продолжит работать. В пресс-службе McDonald’s отметили, что на данный момент компания не может поддерживать «бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости».

Расходы для выполнения всех обязательств перед сотрудниками и поставщиками составят 50 миллионов долларов.

Отмечается, что в России в системе McDonald’s в России работает более 62 тысяч человек, на предприятиях поставщиков — еще около 100 тысяч.

Ранее стало известно, что компания временно закроет 850 ресторанов в России.