Рязанцев предупредили о рейдах полиции

Рязанцев попросили сообщать в полицию о нарушениях ПДД и общественного порядка по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 112.

В выходные в Рязанской области пройдут рейды ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Правоохранители проведут рейды в Рязани, на участках федеральных и региональных дорог.

Рязанцев попросили сообщать в полицию о нарушениях ПДД и общественного порядка по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 112.

«Сотрудники готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения», — отметили в сообщении.