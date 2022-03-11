Рязанцев предупредили о рейдах полиции
Рязанцев попросили сообщать в полицию о нарушениях ПДД и общественного порядка по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 112.
В выходные в Рязанской области пройдут рейды ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Правоохранители проведут рейды в Рязани, на участках федеральных и региональных дорог.
Рязанцев попросили сообщать в полицию о нарушениях ПДД и общественного порядка по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 112.
«Сотрудники готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения», — отметили в сообщении.