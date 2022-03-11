Рязанца оштрафовали за уклонение от службы в армии

25-летний житель Рязанского района в течение двух лет без уважительных причин не являлся в военкомат по повесткам. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Рязанца оштрафовали за уклонение от службы в армии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

25-летний житель Рязанского района в течение двух лет без уважительных причин не являлся в военкомат по повесткам. У него не было законных оснований для отсрочки службы в армии.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). Рязанец полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.