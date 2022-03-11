Рязань планирует участвовать в проектах по обновлению подвижного состава
Транспортная модель подразумевает комплексное обследование пассажиропотоков и расчет маршрутной сети с оптимальным количеством обслуживающим ее подвижным составом.
В Рязани планируют провести конкурс для разработки транспортной модели города. Об этом сообщил сайт мэрии.
Для этого подготовят соответствующую документацию.
Транспортная модель подразумевает комплексное обследование пассажиропотоков и расчет маршрутной сети с оптимальным количеством обслуживающим ее подвижным составом.