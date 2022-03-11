Путин согласился с идеей привлечения добровольцев на Украину

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь и перебраться в зону боевых действий», — сказал президент.

Путин согласился с идеей привлечения добровольцев на Украину. Об этом пишет РИА Новости .

Президент России Владимир Путин согласился привлечением добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь и перебраться в зону боевых действий», — сказал президент.

Напомним, 24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».