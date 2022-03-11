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На Донбассе погиб выпускник Рязанского училища ВДВ Евгений Иванов
Выпускник Рязанского училища ВДВ, гвардии капитан, командир десантно-штурмового взвода 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Воздушно-десантных войск России Евгений Иванов погиб во время спецоперации на Донбассе.

На Донбассе погиб выпускник Рязанского училища ВДВ Евгений Иванов. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил губернатор Николай Любимов.

Выпускник Рязанского училища ВДВ, гвардии капитан, командир десантно-штурмового взвода 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Воздушно-десантных войск России Евгений Иванов погиб во время спецоперации на Донбассе.

«Выражаю его родным, близким и друзьям, сослуживцам глубокие соболезнования. Для всех это невосполнимая утрата. Он погиб Героем, с честью выполнил свой воинский долг и задачи по защите интересов Отечества. Его имя навсегда будет вписано в историю страны, десантного братства. Вечная ему память», — написал Николай Любимов.