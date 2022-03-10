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В Госдуме предложили вместо McDonald’s открыть сеть «У дяди Вани»
Спикер парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что западные сетевые компании стоит заменить на отечественную сеть, тем самым сохранив рабочие места.

В Госдуме предложили вместо McDonald’s открыть сеть «У дяди Вани». Соответствующее предложение поступило спикера парламента Вячеслава Володина, сообщили РИА Новости.

Володин подчеркнул, что западные сетевые компании стоит заменить на отечественную сеть, тем самым сохранив рабочие места.

«Надо защищать людей, потому что компании, которые сейчас уходят, хотят заработать, при этом используют наше российское сырье. Вот „Макдональдс“, 100 процентов российское сырье, заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо, закрывайтесь, но только завтра там уже должен быть не „Макдональдс“, а „У дяди Вани“. Рабочие места должны быть сохранены, а цены — снижены. Вот такой подход», — заявил Володин.

Также он высказался об уходе с российского рынка таких компаний, как IKEA и OBI. Володин напомнил, что у большинства подобных компаний только завозная фурнитура, остальное производят в России.