На Украине погиб еще один выпускник рязанского десантного училища

Он окончил РВВДКУ имени Маргелова в 2018 году.

На Украине погиб еще один выпускник рязанского десантного училища — Андрей Шамко. Информацию об этом в среду, 9 марта, опубликовали в группе «Югра».

Мужчина проживал в Нефтеюганске. С 2011 года он проходил службу в рядах Российской армии по контракту в должности старшего разведчика. По истечении контракта поступил в Рязанское Гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. В 2018 году он его окончил, после чего по распределению проходил службу в составе 2-й отдельной бригады специального назначения в Пскове.

У мужчины остались родители, сестра и супруга, которая родом из Рязани.

Похороны и прощание с погибшим состоятся в Нефтеюганске.