Sony приостановила выход своих фильмов в России из-за санкций

Ранее Disney также приостановила выход своих фильмов в российских кинотеатрах.

Компания Sony приостановила выход своих фильмов в России из-за санкций. Об этом во вторник, 1 марта, сообщило издание Deadline .

Речь идет в том числе о предстоящем выходе фильма «Морбиус».

«С учетом продолжающихся военных действий на Украине и, как следствие, неопределенности и гуманитарного кризиса в этом регионе, мы приостановим запланированные выходы наших фильмов в прокат в России, в том числе предстоящий выход «Морбиуса», — приводит издание слова представителя компании.

Ранее Disney также приостановила выход своих фильмов в российских кинотеатрах.