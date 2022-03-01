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Sony приостановила выход своих фильмов в России из-за санкций
Ранее Disney также приостановила выход своих фильмов в российских кинотеатрах.

Компания Sony приостановила выход своих фильмов в России из-за санкций. Об этом во вторник, 1 марта, сообщило издание Deadline.

Речь идет в том числе о предстоящем выходе фильма «Морбиус».

«С учетом продолжающихся военных действий на Украине и, как следствие, неопределенности и гуманитарного кризиса в этом регионе, мы приостановим запланированные выходы наших фильмов в прокат в России, в том числе предстоящий выход «Морбиуса», — приводит издание слова представителя компании.

Ранее Disney также приостановила выход своих фильмов в российских кинотеатрах.