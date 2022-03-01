Депутат Госдумы Хубезов и главврач ОКБ Карпунин поехали в больницы ЛДНР для помощи медикам
Медики отправятся на Донбасс на две недели, чтобы помочь разгрузить местные больницы.
Четыре рязанских медика поехали добровольцами в больницы Донецкой и Луганской народных республик.
Туда отправятся главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин, депутат Госдумы, экс-главврач ОКБ Дмитрий Хубезов, врач Леонид Хубезов и заведующий первым хирургическим отделением областной клинической больницы Рязани Владимир Барсуков.
Медики отправятся на Донбасс на две недели, чтобы помочь разгрузить местные больницы. Андрей Карпунин уже был ЛДНР в 2018 году.