В России скончалась дрессировщица Ольга Денисова

Женщина умерла на 76-м году жизни.

В России скончалась дрессировщица Ольга Денисова. Информацию об этом во вторник, 8 февраля, опубликовали на сайте Росгосцирка.

Женщина скончалась на 76-м году жизни.

«Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с прискорбием сообщают, что 8 февраля на 76-м году ушла из жизни заслуженная артистка России, дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди). Человек высокой культуры и искрометного юмора», — говорится в сообщении.

Ольга Денисова была представительницей цирковой семьи. Она несколько лет работала в номере «Акробаты с подкидными досками», затем стала дрессировать слонов и экзотических животных. Вместе с дочерью выступала в номере «Чубарые лошади и шимпанзе», а с мужем впервые стала работать с белыми тиграми.