\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
Срд, 09
-4°
Чтв, 10
ЦБ USD 75.3 -0.38 09/02
ЦБ EUR 85.89 -0.63 09/02
Нал. USD 74.77 / 76.00 17:46
Нал. EUR 85.47 / 86.17 17:46
Новости
Публикации
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 часов назад
632
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
12 797
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
1
7 970
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
8 078
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В 2022 году на благоустройство рязанских дворов выделят 180 миллионов рублей
Об этом сообщил глава региона Николай Любимов.

В 2022 году на благоустройство рязанских дворов выделят 180 миллионов рублей. Об этом заявил губернатор Николай Любимов, пишет сайт облправительства.

Глава региона отметил, что в 2021 году по инициативе регионального отделения партии «Единой России» на ремонт дворов в Рязани из областного бюджета выделили 100 миллионов рублей. Эта программа получила много положительных откликов горожан. Рязанцы неоднократно обращались с просьбами продолжить благоустройство дворовых территорий.

«В этом году изначально планировалось также выделить Рязани 100 миллионов рублей. Но в результате мною принято решение увеличить финансирование на ремонт дворовых территорий, предусмотрев дополнительно еще 80 миллионов рублей. Таким образом, из областного бюджета в 2022 году на эти цели будет направлено в общей сложности 180 миллионов рублей», — отметил губернатор.

Глава региона попросил мэрию Рязани и депутатов гордумы в кратчайшие сроки определить перечень дворовых территорий, которые будут отремонтированы в 2022 году.

Любимов отметил, что работы должны затронуть не только центр города, но и отдаленные микрорайоны. Он подчеркнул, что до начала сезона благоустройства остается не так много времени, поэтому необходимо оперативно подготовить проектную документацию и с наступлением благоприятных погодных условий сразу же приступить к ремонту.