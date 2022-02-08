В 2022 году на благоустройство рязанских дворов выделят 180 миллионов рублей

Об этом сообщил глава региона Николай Любимов.

В 2022 году на благоустройство рязанских дворов выделят 180 миллионов рублей. Об этом заявил губернатор Николай Любимов, пишет сайт облправительства .

Глава региона отметил, что в 2021 году по инициативе регионального отделения партии «Единой России» на ремонт дворов в Рязани из областного бюджета выделили 100 миллионов рублей. Эта программа получила много положительных откликов горожан. Рязанцы неоднократно обращались с просьбами продолжить благоустройство дворовых территорий.

«В этом году изначально планировалось также выделить Рязани 100 миллионов рублей. Но в результате мною принято решение увеличить финансирование на ремонт дворовых территорий, предусмотрев дополнительно еще 80 миллионов рублей. Таким образом, из областного бюджета в 2022 году на эти цели будет направлено в общей сложности 180 миллионов рублей», — отметил губернатор.

Глава региона попросил мэрию Рязани и депутатов гордумы в кратчайшие сроки определить перечень дворовых территорий, которые будут отремонтированы в 2022 году.

Любимов отметил, что работы должны затронуть не только центр города, но и отдаленные микрорайоны. Он подчеркнул, что до начала сезона благоустройства остается не так много времени, поэтому необходимо оперативно подготовить проектную документацию и с наступлением благоприятных погодных условий сразу же приступить к ремонту.