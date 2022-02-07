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В Рязанской области осудят мужчину, ребенок которого утонул в Кадомском районе
Трагедия случилась 21 ноября в селе Новоселки Кадомского района.

В Рязанской области передали уголовное дело в суд в отношении мужчины, ребенок которого утонул в Кадомском районе. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась 21 ноября в селе Новоселки Кадомского района. Там обвиняемый со своим шестилетним сыном, а также родители его новой сожительницы приехали в гости к знакомым. Вечером отец мальчика и его друзья поехали в Кадом, в том числе за спиртным. Ребенок на полтора часа остался под присмотром взрослых — родителей новой сожительницы отца. Мужчина и женщина уснули, а дети пошли гулять.

Мальчики пошли на пруд около 11 часов. Младший из них вышел на лед и провалился. Второй ребенок начал звать на помощь. Из дома выбежал мужчина, он вытащил мальчика на берег. К тому моменту ребенок уже не подавал признаков жизни.

Действия отца, оставившего своего ребенка без родительского присмотра, квалифицированы как причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Следователи передали уголовное дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.