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В Рязани бродячая собака покусала ребенка
Инцидент случился в субботу, 5 февраля, на улице 2-я Линия, дом № 9. Женщина рассказала, что на ее 15-летнюю дочь напала бродячая собака.

В Рязани бродячая собака покусала ребенка. Пост об этом в понедельник, 7 февраля, написала мать девочки Анастасия Кандаловская в своем Instagram.

Инцидент случился в субботу, 5 февраля, на улице 2-я Линия, дом № 9. Женщина рассказала, что на ее 16-летнюю дочь напала бродячая собака.

«Около 19:00, когда ребенок выгуливал собаку, на нее напала бродячая собака. Сначала на нашу собаку, дочь успела схватить ее и поднять на руки. Стала отходить и последовал укус в ногу — голень левой ноги. Собака укусила и рывками начала тянуть ее на себя», — написала Анастасия.

Также рязанка рассказала, что на ее дочери были двое трикотажных флисовых брюк, благодаря которым след от укуса был поверхностный.

«На сегодняшний день рана потихоньку затягивается, вокруг образовался огромный синяк. Ногу обрабатываем лекарственными препаратами и перебинтовать. Получили первую дозу прививки в день укуса, а завтра поедем за второй. Кого винить? Куда бежать жаловаться?» — заключила мать пострадавшей девочки.