Рязанская мэрия отреагировала на сообщение о нападении бездомной собаки на ребенка

Ранее рязанка сообщила, что на ее 16-летнюю дочь напала бездомная собака. Благодаря плотной одежде рана на ноге была поверхностная, однако девочка сильно испугалась.

В мэрии отреагировали на сообщение о нападении бездомной собаки на ребенка. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее рязанка сообщила, что на ее 16-летнюю дочь напала бездомная собака. Благодаря плотной одежде рана на ноге была поверхностная, однако девочка сильно испугалась.

«Передали информацию в городскую службу по контролю за безнадзорными животными. Специалисты выедут на участок для отлова бездомных собак в указанном районе», — сообщили в мэрии.