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Блогеры-миллионники Субо и Михаил Литвин приехали в Рязань за новой машиной
Об этом стало известно из Instagram пранкеров.

Известный блогер Субо (Субхан Мамедов) приехал в Рязань. Об этом он рассказал в сториз в Instagram в воскресенье, 7 февраля.

«Едем в Рязань», — написал Мамедов в публикации.

Компанию в поездке ему составил блогер Михаил Литвин. Они приехали в Рязань за новой машиной. Судя по сториз, на въезде в город их встречали фанаты.

Субо и Михаил Литвин известны роликами с розыгрышами (пранками). На первого блогера в Instagram подписаны 8,9 миллиона подписчиков, на второго — 14,3 миллиона.