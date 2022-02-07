Блогеры-миллионники Субо и Михаил Литвин приехали в Рязань за новой машиной

Об этом стало известно из Instagram пранкеров.

Известный блогер Субо (Субхан Мамедов) приехал в Рязань. Об этом он рассказал в сториз в Instagram в воскресенье, 7 февраля.

«Едем в Рязань», — написал Мамедов в публикации.

Компанию в поездке ему составил блогер Михаил Литвин. Они приехали в Рязань за новой машиной. Судя по сториз, на въезде в город их встречали фанаты.

Субо и Михаил Литвин известны роликами с розыгрышами (пранками). На первого блогера в Instagram подписаны 8,9 миллиона подписчиков, на второго — 14,3 миллиона.