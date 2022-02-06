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Спасатели обследуют дно Москвы-реки в поисках пропавшего чиновника Ялунина
Спасатели обследовали видеокамерами 1,5 тыс. кв. м дна Москвы-реки, чтобы найти пропавшего мужчину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Спасатели обследовали видеокамерами 1,5 тыс. кв. м дна Москвы-реки, чтобы найти пропавшего мужчину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По предварительной версии, экс-замминистра юстиции Владимир Ялунин провалился под лед. По состоянию на 15:00 спасатели пробурили 90 лунок, водолазы ПСО-1 «Мособлпожспас» сделали одно погружение.

Напомним, в ночь на 6 февраля в следственные органы Одинцово поступила информация, что во время езды по замерзшей реке на квадроцикле мужчина ушел под лед.

Проводится доследственная проверка. Был обнаружен квадроцикл пропавшего.