В Московской области пропал экс-замминистра юстиции Владимир Ялунин

Бывший замминистра юстиции Владимир Ялунин пропал в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС в воскресенье, 6 февраля.

Бывший замминистра юстиции Владимир Ялунин пропал в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС в воскресенье, 6 февраля.

Обращение о потерявшемся человеке поступило в 00:15. Вечером 5 февраля 70-летний Ялунин поехал кататься на квадроцикле и не взял с собой средства связи. Следы похожего транспортного средства обнаружили недалеко от села Козино, у церкви Троицы Живоначальной. Следы вели к Москве-реке. Недалеко от дороги спасатели нашли разлом на льду. Предположительно, Ялунин мог провалиться под лед. На месте работают водолазы. К поискам привлекли 30 человек и 9 машин.

По данным телеграм-канала Shot, спасатели нашли квадроцикл пропавшего. Поиски чиновника продолжаются.

Владимир Ялунин работал замминистра юстиции России с 2004 по 2006 год.