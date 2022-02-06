Рязанцы показали заваленный снегом пешеходный переход в Песочне

Жители Рязани сфотографировали пешеходный переход в Дашково-Песочне, заваленный снегом. Снимком рязанцы поделились в соцсетях.

Жители Рязани сфотографировали пешеходный переход в Дашково-Песочне, который завален снегом. Снимком рязанцы поделились в соцсетях.

По словам автора фото, так выглядит переход на остановке «Дубовая роща».

По словам другой рязанки, такая же ситуация наблюдается на остановках по улице Песоченской — жителям приходится с трудом пробираться через сугробы.