Рязанцы показали заваленный снегом пешеходный переход в Песочне
Жители Рязани сфотографировали пешеходный переход в Дашково-Песочне, заваленный снегом. Снимком рязанцы поделились в соцсетях.
Жители Рязани сфотографировали пешеходный переход в Дашково-Песочне, который завален снегом. Снимком рязанцы поделились в соцсетях.
По словам автора фото, так выглядит переход на остановке «Дубовая роща».
По словам другой рязанки, такая же ситуация наблюдается на остановках по улице Песоченской — жителям приходится с трудом пробираться через сугробы.