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В рязанской квартире нашли тела мужчины и девушки
В квартире дома в поселке Шлаковом обнаружили два трупа. Тела нашли в пятницу, 4 февраля, на улице Зои Космодемьянской.

В квартире дома в поселке Шлаковом обнаружили два трупа. Тела нашли в пятницу, 4 февраля, на улице Зои Космодемьянской.

Умершие — мужчина 1975 и девушка 1999 года рождения, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Железнодорожный МСО Рязани в рамках доследственной проверки устанавливает обстоятельства смерти двух человек.

При осмотре тел повреждений не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.