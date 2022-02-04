В работе оператора «Ростелеком» произошел сбой

В работе оператора «Ростелеком» произошел сбой. Информация следует из данных сайта DownDetector, следящим за неполадками на интернет-ресурсах.

Так, по состоянию на 19:21 пятницы, 4 февраля, 73% пользователей столкнулись с проблемами со стационарным интернетом, у 20% отсутствует сигнал, а у 7% произошел blackout.

По состоянию на 19:25, у некоторых пользователей в Рязани работа оператора возобновилась.

Ранее сообщалось о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте».