В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

О неполадках в работе сайта сообщили 58% пользователей.

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой. В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой. Об этом в понедельник, 27 декабря, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 10:09 по московскому времени 58% пользователей сообщили о неполадках в работе сайта, 24% - о неполадках в работе приложения, а 18% пожаловались на проблему с выгрузкой.

С проблемами столкнулись в том числе и рязанцы.