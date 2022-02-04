Рязанцы рассказали о плохой резине на машинах скорой помощи
Активисты выяснили, что кроме нечищеных дворов машины экстренной службы не могут проехать к пациентам из-за старой резины на колесах.
Рязанцы рассказали о плохой резине на машинах скорой помощи. Информацию
Активисты поговорили с водителями автомобилей скорой помощи и выяснили, что кроме нечищеных дворов машины экстренной службы не могут проехать к пациентам из-за старой резины на колесах.
Рязанцы отметили, что эта проблема касается безопасности как выездной бригады, так и пациентов.
«Недавно мы читали новость о том, как Николай Любимов во время телефонного разговора с дворником выяснил, что нужны хорошие лопаты, после чего помог с решением этого вопроса. Может, губернатор позвонит и водителям „скорой“, после чего обеспечит их качественной резиной?» — говорится в сообщении.