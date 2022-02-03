На рязанских водоемах измерили толщину льда. Данные в четверг, 5 февраля, опубликовало региональное управление МЧС.
Наибольшее значение — 30 сантиметров, наименьшее — 15.
По состоянию на 5 февраля толщина льда на рязанских водоемах составляет:
озеро Старая Тишь — 30 сантиметров;
озеро Долгое — 30 сантиметров;
озеро Казарское — 30 сантиметров;
река Солотчинская старица — 30 сантиметров;
карьер Борки-1 — 30 сантиметров;
карьер Борки-2 — 30 сантиметров;
карьер Борки-3 — 30 сантиметров;
затон Борковской река Ока — 20 сантиметров;
озеро Велье — 30 сантиметров;
озеро Селянское — 30 сантиметров;
озеро Маринка — 30 сантиметров;
затон Дядьковский река Ока — 30 сантиметров;
озеро Прыщино — 30 сантиметров;
пронское водохранилище река Проня — 25 сантиметров;
старица Перьинская река Ока — 15-20 сантиметров;
старица река Ока Ибедрус — 15-20 сантиметров;
старица Поповская река Ока — 15-20 сантиметров;
затон Пет река Ока — 15-20 сантиметров;
затон Тащенский река Ока — 15-20 сантиметров;
затон Рубецкое река Ока — 15-20 сантиметров;
старица река Ока — 15-20 сантиметров;
затон Ситниковский река Ока — 15-20 сантиметров;
река Ока (Касимов) — 15-20 сантиметров;
озеро Белое — 25 сантиметров;
река Пра (Спас-Клепики) — 20 сантиметров;
озеро Великое — 25 сантиметров;
озеро Лебидиное — 26 сантиметров;
река Цна (Ямбирино) — 19-23 сантиметров;
река Цна (Конобеево) — 18-21 сантиметров;
озеро Сельное — 27 сантиметров;
озеро Развань — 27 сантиметров;
озеро Петровическое — 27 сантиметров;
озеро Лакаш — 27 сантиметров;
старица Киструсская река Ока — 18 сантиметров;
озеро Долгое — 27 сантиметров;
затон Спасский река Ока — 27 сантиметров;
озеро Большое — 27 сантиметров;
озеро Глубокое — 27 сантиметров;
озеро Уродовское — 27 сантиметров;
озеро Лужное — 27 сантиметров;
озеро Студенец — 27 сантиметров;
озеро Боброво — 27 сантиметров;
затон Чернышиха река Ока — 25 сантиметров;
затон Дубровский река Ока — 26 сантиметров;
старица Ниверха река Ока — 20-26 сантиметров;
старица река Ока затон Ключ — 20-23 сантиметров;
река Пара (Красный холм) — 20 сантиметров;
затон Курово река Ока — 22-26 сантиметров.