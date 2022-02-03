Игорь Ковалев уволился с поста начальника управления ЖКХ мэрии Рязани

Он стал одним из фигурантов дела о детской площадке в Лесопарке. В декабре 2021 года его осудили на четыре года, а также оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Игорь Ковалев, числившийся главой управления энергетики и ЖКХ рязанской мэрии, написал заявление об увольнении. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщила « Новая газета-Рязань » со ссылкой на собственный источник.

Игорь Ковалев — один из фигурантов дела о детской площадке в Лесопарке. В декабре 2021 года его осудили на четыре года, а также оштрафовали на 300 тысяч рублей.

До этого чиновник на протяжении 2,5 лет находился под домашним арестом. Обязанности начальника управления исполнял Дмитрий Кожин.