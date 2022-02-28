Средняя зарплата на предприятиях Рязанской области в 2021 году составила 40,4 тысячи рублей

Речь идет об официальных зарплатах на предприятиях региона без учета малого бизнеса и предпринимательской деятельности.

Средняя зарплата на предприятиях Рязанской области в 2021 году составила 40,4 тысячи рублей. Об этом сообщил «Рязаньстат».

Рост составил 9,5% по сравнению с 2020 годом. Зарплаты выше средней получали сотрудники предприятий по производству пластмасс и текстильных изделий — 42,5 тысячи и — 47,5 тысячи рублей соответственно.

Ниже средней — на производстве пищевых продуктов — 34,2 тысячи, в архитектурных агентствах — 25,9 тысячи, у курьеров — 20,2 тысячи рублей.

Отмечается, что речь идет об официальных зарплатах на предприятиях региона без учета малого бизнеса и предпринимательской деятельности.