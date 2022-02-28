Рязанский минздрав назвал фейком информацию о нехватке лекарств в аптеках

В опровержение информации минздрав пояснил, что 60% продаваемых в аптеках лекарств — отечественного производства, а отгрузки препаратов проходят в плановом режиме.

В министерстве здравоохранения Рязанской области сообщили, что в соцсетях появилось много ложных сообщений о нехватке лекарств и трудностях в их поставке.

В опровержение информации минздрав пояснил, что 60% продаваемых в аптеках лекарств — отечественного производства. В них используются индийские или китайские субстанции, поэтому дефицита лекарств не будет.

По данным Минпромторга, отгрузки лекарственных препаратов в аптеки и медучреждения страны осуществляются в плановом режиме.