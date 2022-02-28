Рязанка пожаловалась на неработающий в центре города светофор

Жительница Рязани рассказала РЗН. инфо, что светофор на перекрестке улиц Каширина и Семинарской не работает уже неделю.

Жительница Рязани рассказала РЗН. инфо, что светофор на перекрестке улиц Каширина и Семинарской не работает уже неделю. Женщина пояснила, что обращалась в ГАИ и администрацию города, но ей никто не ответил.

Рязанка отметила, что в час пик перекресток пешеходам пересечь очень сложно, а дойти детям до школы — невозможно.

«До каких пор он не будет работать? Может, ждут ДТП какого-нибудь серьезного или пока ребенка не собьют?» — возмутилась женщина.