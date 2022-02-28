Минздрав опроверг информацию о срочной мобилизации рязанских врачей для отправки командировку

В государственных медицинских учреждениях Рязанской области готовят списки желающих отправиться в немедленную командировку. Эту информацию в пятницу, 28 февраля, опубликовала «
По информации издания, им на почту пришло письмо, поступившее медикам. В нем сказано, что от каждого учреждения требуют не менее 10 человек — врачей, фельдшеров и медсестер.
«В соответствии с поручением
Рязанцы в социальных сетях отреагировали на данное заявление. Многие написали, что информация недостоверна, другие заявили, что им пришла «рассылка с работы».
«Да… Я медик, и сегодня нам сказали… Пока желающие.», — написала в соцсетях Вера Карпова. Еще один пользователь сообщила, что среди медиков пока ищут желающих и это официальная информация. Рязанка Татьяна Назарова написала, что рассылка писем была в ГССМП. Однако в региональном минздраве РЗН. инфо опровергли информацию о внезапной «командировке».
«В связи с появившейся информацией, что в государственных медицинских организациях Рязанской области якобы срочно готовят списки медработников для командировки, региональный минздрав сообщает, что информация не соответствует действительности. Сообщение