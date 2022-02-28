Минздрав опроверг информацию о срочной мобилизации рязанских врачей для отправки командировку

На почту «Новой газеты» пришло письмо, поступившее медикам. В нем сказано, что от каждого учреждения требуют не менее 10 человек — врачей, фельдшеров и медсестер.

В государственных медицинских учреждениях Рязанской области готовят списки желающих отправиться в немедленную командировку. Эту информацию в пятницу, 28 февраля, опубликовала « Новая газета ».

По информации издания, им на почту пришло письмо, поступившее медикам. В нем сказано, что от каждого учреждения требуют не менее 10 человек — врачей, фельдшеров и медсестер.

«В соответствии с поручением Минздрава Р. Ф. просим определить готовых к командировкам врачей-специалистов и средних медицинских работников (не менее трех специалистов от каждой медицинской организации), которые могут быть оперативно привлечены к реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей на территории Российской Федерации», — говорится в письме.

Рязанцы в социальных сетях отреагировали на данное заявление. Многие написали, что информация недостоверна, другие заявили, что им пришла «рассылка с работы».

«Да… Я медик, и сегодня нам сказали… Пока желающие.», — написала в соцсетях Вера Карпова. Еще один пользователь сообщила, что среди медиков пока ищут желающих и это официальная информация. Рязанка Татьяна Назарова написала, что рассылка писем была в ГССМП. Однако в региональном минздраве РЗН. инфо опровергли информацию о внезапной «командировке».