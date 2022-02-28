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Минздрав опроверг информацию о срочной мобилизации рязанских врачей для отправки командировку
На почту «Новой газеты» пришло письмо, поступившее медикам. В нем сказано, что от каждого учреждения требуют не менее 10 человек — врачей, фельдшеров и медсестер.

В государственных медицинских учреждениях Рязанской области готовят списки желающих отправиться в немедленную командировку. Эту информацию в пятницу, 28 февраля, опубликовала «Новая газета».

По информации издания, им на почту пришло письмо, поступившее медикам. В нем сказано, что от каждого учреждения требуют не менее 10 человек — врачей, фельдшеров и медсестер.

«В соответствии с поручением Минздрава Р. Ф. просим определить готовых к командировкам врачей-специалистов и средних медицинских работников (не менее трех специалистов от каждой медицинской организации), которые могут быть оперативно привлечены к реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей на территории Российской Федерации», — говорится в письме.

Рязанцы в социальных сетях отреагировали на данное заявление. Многие написали, что информация недостоверна, другие заявили, что им пришла «рассылка с работы».

«Да… Я медик, и сегодня нам сказали… Пока желающие.», — написала в соцсетях Вера Карпова. Еще один пользователь сообщила, что среди медиков пока ищут желающих и это официальная информация. Рязанка Татьяна Назарова написала, что рассылка писем была в ГССМП. Однако в региональном минздраве РЗН. инфо опровергли информацию о внезапной «командировке».

«В связи с появившейся информацией, что в государственных медицинских организациях Рязанской области якобы срочно готовят списки медработников для командировки, региональный минздрав сообщает, что информация не соответствует действительности. Сообщение Минздрава Р. Ф. касается только подразделений федерального министерства. Региональные лечебные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Рязанской области, в их число не входят», — сообщили в ведомстве.