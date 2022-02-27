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Ряд российских банков отключат от SWIFT
Страны Запада решили отключить некоторые российские банки от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Решение приняли Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия, сообщает ТАСС.

Страны Запада решили отключить некоторые российские банки от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Решение приняли Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия, сообщает ТАСС.

О введении против России новых жестких финансовых санкций заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Так, все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT», — сказал Хебештрайт.

По его словам, западные партнеры «решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок».

Хебештрайт добавил, что согласованные санкции также направлены против лиц и организаций, которые поддерживают войну на Украине. По его словам, состоятельные россияне больше не смогут получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство, а активы попавших под санкции лиц и фирм заморозят.

Напомним, Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении Альфа-Банка и «Открытия». Новые ограничения вводят в отношении ряда банков, в перечень вошли в том числе банк «Россия» и Промсвязьбанк.

Банковские карты систем Visa и Mastercard будут работать на территории России. Ограничения коснутся использования карт этих систем за пределами России.